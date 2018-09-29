260.000 سيارة مبيعات 2018 في الإمارات بنمو 4 %

تبلغ مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات مع نهاية العام الجاري نحو 260 ألف مركبة بنمو 4% مقارنة بالعام 2017 الذي سجل مبيعات وصلت إلى 248.8 ألف مركبة بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» المتخصصة في دراسات الأسواق.

وأظهر التقرير أن الإمارات تأتي في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية من حيث حجم سوق السيارات الجديدة، وتوقع التقرير نمو قطاع مبيعات السيارات على المدى المتوسط في ظل تطور البنية التحتية والنشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة.

وبحسب التقرير يشكل قطاع السيارات الفاخرة أو المتميزة نحو 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الإمارات، في حين أن هذه النسبة تصل إلى نحو 5% في باقي دول الخليج.

وأشار التقرير إلى أن أكبر عشر شركات عالمية لإنتاج السيارات استحوذت على 82.3% من مبيعات القطاع خلال النصف الأول من العام 2017، إذ تصدرت سيارات «تويوتا» بحصة بلغت نسبتها نحو 29.6% وبإجمالي مبيعات يقدر بنحو 39.14 ألف سيارة جديدة. وجاءت سيارات «نيسان» في الترتيب الثاني بحصة بلغت 16.7% وبإجمالي مبيعات يقدر بنحو 22.11 ألف سيارة خلال النصف الأول، فيما حلت العلامة التجارية «ميتسوبيشي» في المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت نحو 9.6% وبإجمالي عدد وحدات بلغ 12.69 ألف سيارة جديدة.

وأوضح التقرير أن قطاع السيارات في الإمارات أوشك على تجاوز الفترة الأصعب التي مرت بالقطاع على مدار العامين 2016 و2017، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت تمثل منطقة نمو جديدة تؤهل القطاع لمعاودة الانتعاش خلال العام 2018.

ورجح تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال» حول صناعة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي أنْ تُواصل الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة الاستحواذ على أكثر من 75% من أسطول سيارات الركاب في منطقة الخليج العربي بحلول عام 2020.

في حين ذكرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن سوق السيارات يعد جزءاً مهماً من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح في الإمارات، إذ تلبي شركات السيارات في الدولة الطلب على المركبات والشاحنات وقطع الغيار في السوق المحلي، كما يعاد تصدير المركبات الجديدة والقديمة وقطع غيارها إلى أسواق خارجية.

ومن جهته قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات، إن عدد السيارات التي تم بيعها في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وصل إلى 150 ألف سيارة، وإذا أضفنا إليها الخدمة وقطع غيار في الفترة ذاتها، سنجد أن القيمة الإجمالية لهذا السوق خلال أول سبعة شهور من العام الجاري وصلت إلى ما يقرب 25 مليار درهم، مشيراً إلى أن السيارات اليابانية لا تزال تحتل مكانة الصدارة في دولة الإمارات بما يعادل 70% من إجمالي السوق، تليها السيارات الأوروبية بنسبة 17%، والأميركية بنسبة 8%، والكورية بنسبة 5%.