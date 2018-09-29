5 نصائح لأصحاب المركبات الجديدة

نشرت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة مجموعة من النصائح والتدابير يجب على مالك السيارة الجديدة اتباعها على الطريق، منها :

1 يجب الحفاظ على المحرك وعدم الضغط بالكامل على دواسة الوقود خلال أول ألف كيلومتر، حتى لا يتعرض لأعطال أو تعرَّض أجزاؤه للتلف، مثل الأسطوانات وعدم إحكامها، وهذا ينتج عنه انخفاض عمر المحرك.

2 الإطارات الجديدة تحتاج إلى السير لمسافة 200 كيلومتر حتى تلتصق بشكل كامل على الطريق، وذلك يرجع إلى مطاط الإطارات الذي يكون مزوداً بشحم عازل.

3 عملية التغيير المبكر للزيت عملية غير ضرورية لأن أسطوانات المحركات الحديثة مصممة بدقة متناهية ومتطورة عكس السيارات القديمة.

4 ستعاني من مشكلة وهي العمل غير الجيد لممتص الصدمات، وهذا أمر طبيعي لأنها تحتاج لبعض الوقت لتدخل في مرحلة العمل بكامل طاقتها.

5 المكابح تحتاج أيضاً لبعض الوقت لكي تعمل بكامل طاقتها، فيجب تليين أقراص المكابح، والقيادة بشكل حذر في الأيام الأولى.