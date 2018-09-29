«بي إم دبليو» الفئة الثالثة في مراحل التصميم الأخيرة

تتحضر مجموعة بي إم دبليو BMW لإطلاق الجيل الجديد من سيارة BMW الفئة الثالثة التي تتميز بتاريخها الرائد. ويدخل الجيل الجديد من سيارة السيدان الرياضية مراحل التصميم الأخيرة بعد أن خضع لبرنامج اختبار شامل على غرار كل طرازات BMW في إطار مرحلة التطوير قبيل الإنتاج.

وقد خضعت النماذج الأولية من سيارات BMW الفئة الثالثة الجديدة لمجموعة من تجارب القيادة لفترات طويلة في ظلّ زحمة السير أو القيادة في درجات حرارة باردة جداً أو عالية جداً، فضلاً عن الطرقات الريفية الملتوية أو القيادة على الطرق عالية السرعة أو الطرقات التي تكثر فيها الحفر أو الجليد أو على الثلج والحصى والرمال الصحراوية.

وقد تم القيام بذلك على مستوى أعلى بكثير من القيادة اليومية للسيارة، ومع مهندسين مختصين قادرين على تسجيل أدنى تفاصيل استجابة الطرازات الأولية إلى مختلف حالات الطقس والطرق والعوامل الأخرى. باختصار يضمن المختبرون عدم وجود أي ظروف عادية أو استثنائية قد تؤثر على متعة القيادة عندما يتم إنتاجها.

قبل وقت طويل من الاختبارات الأولى التي تجري على الطرقات، يُنقل كل طراز جديد إلى مركز الاختبارات الخاص بالشركة ضمن إطار عملية التطوير، ففي المرحلة الأولية من البرنامج تسهم المحاكاة الحاسوبية في وضع عناصر مهمة من السيارة على المسار الصحيح.

ويشمل برنامج الاختبار الذي لا يزال في هذه المرحلة رقمياً تماماً، محاكاة أكثر من 1200 مناورة قيادة باستخدام طراز سيارة من صنع الحاسوب. والهدف من هذا الأمر واحد، وهو تحديد الخصائص الديناميكية للسيارة وتعزيزها.