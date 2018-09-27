سيارة مارلين مونرو بنصف مليون دولار

المصدر: لوس انجليس - رويترز

قال منظمون أول من أمس: إن سيارة مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو ستطرح للبيع في نوفمبر، وقد تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار.

وستعرض السيارة، وهي من طراز فورد ثندربيرد وتعود إلى عام 1956، للبيع في مزاد للمرة الأولى. وظلت السيارة ملكاً لمونرو لمدة ست سنوات. والتقطت صور لمونرو وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو 1956.

وقال دارين جوليان، رئيس دار مزادات جوليان، إن السيارة ليست جزءاً من تاريخ السيارات فحسب، ولكنها تأتي محاطة بهالة من شهرة ورومانسية أسطورة هوليوود.