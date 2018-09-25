سيارات بعينين

المصدر: دبي - البيان

مع تحوّل السيارات ذاتية القيادة إلى واقع معاش، يشعر مصنعو السيارات بالقلق بشأن درجة بناء الثقة بتلك المركبات، لا سيما بين المشاة.

وقد قامت إحدى شركات السيارات البريطانية، أخيراً، بإجراء تجربة على سيارة، مستخدمة «أدوات تحكم» تعمل على الذكاء الاصطناعي، مجهزة بأعين افتراضية كبيرة، في سبيل ملاحقة المشاة والنظر مباشرة في عيونهم، ومنحهم إشارات تفيد بأن السيارة «قد شاهدتهم وإنها سوف تتخذ إجراء لتفاديهم».

وفيما يجري حاليا التفاعل بين سائق المركبة والمشاة عبر الاتصال بالعين، هناك خوف أن يكون هذا العنصر المهم مفقوداً في السيارات ذاتية القيادة.