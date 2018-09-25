تغريم «أوبر» و«جراب» في سنغافورة

المصدر: سنغافورة - د ب أ

قررت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في سنغافورة، تغريم شركتي خدمات النقل الذكي «أوبر» و«جراب»، 13 مليون دولار سنغافوري (5. 9 ملايين دولار أميركي)، بسبب اندماج الشركتين في السوق السنغافورية، حيث اعتبرت الهيئة هذا الاندماج «ضد المنافسة»، وينتهك قانون المنافسة، من خلال تقليص مستوى المنافسة بشدة في سوق خدمات النقل الذكي.

وكانت «أوبر» قررت في مارس الماضي، الخروج من سوق جنوب شرق آسيا بشكل مفاجئ، في الوقت الذي استحوذت فيه «جراب» أكبر منافس إقليمي لها أكثر من 5. 27 % من أصول «أوبر» في المنطقة، في المقابل، انضم «دارا كوسروفشاهي» الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، إلى مجلس إدارة «جراب».