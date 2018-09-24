«بورش» تستبعد مركبات الديزل من إنتاجها إلى الأبد

المصدر: برلين - د ب أ

تم استبعاد المركبات ذات محركات الديزل من عائلة عملاقة السيارات الألمانية «بورش» إلى الأبد، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلوم، في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم زونتاج». وبالرغم من أن الشركة لا تنتج مركبات الديزل حالياً، قال بلوم إنه يريد أن يوضح عدم وجود خطط لإنتاجها.

ورغم عدم إنتاج بورش لمركبات الديزل حالياً، إلا أن سمعتها تأثرت كجزء من قطاع صناعة السيارات في ألمانيا الذي تعرض لضربة في عام 2015، بعد أن تم اكتشاف استخدام «فولكسفاغن» برامج كمبيوتر خصوصاً خلال اختبارات العوادم للتلاعب في نتائج الاختبارات الخاصة بمركبات الديزل. ومنذ ذلك الحين واجهت العلامات التجارية الألمانية الأخرى لاتهامات مماثلة.

وقال بلوم للصحيفة: «لن تنتج بورش مركبات ديزل من الآن فصاعداً وسوف تركز الشركة بدلاً من ذلك على أفضل ما تنتجه». وأضاف: «سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وهجين وبداية من عام 2019 سيكون هناك فقط السيارات الإلكترونية».