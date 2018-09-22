رفاهية التصميم عنوان التنافس بين سيارات 2019

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

شكل عنصر الرفاهية والإبداع في التصميم إحدى أهم ميزات طرازات 2019، حيث أظهرت الطرازات الجديدة التنافس بين شركات السيارات العالمية في تركيزها على الابتكار في التصميم بهدف توفير أقصى درجات الراحة والرفاهية المستخدمين.



وأظهرت معظم طرازات 2019 التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية تحولاً كبيراً نحو الرفاهية من خلال الإبداع في التصميم واستخدام التكنولوجيا لتوفير المزيد من الراحة والأمان للركاب.





تويوتا أفالون



ترتقي سيارة تويوتا أفالون الجديدة من الجيل الخامس بمستويات جديدة من الأصالة والحماسة، التي قد تم إطلاقها من قبل الفطيم تويوتا، الرائدة في مجال التنقل المستدام منذ عام 2008 في الإمارات.

أصبح التصميم الخارجي الجديد لسيارة أفالون حالياً أكثر طولاً، وانخفاضاً، وعرضاً من ذي قبل. وتعكس الإطلالة الجديدة مزيجاً من شخصية متميزة للسيارة تركز على الأداء الرفيع، وتصميم يتسم بالسعة والرحابة اللافتة.

وتنتشر فلسفة التصميم الخاصة بـ «الجمال الفني»، من خلال خطوط هيكل أفالون وتنسيق عناصر المقصورة الداخلية. وجاءت السيارة بتصميم منخفض وانسيابي تم تحقيقه من خلال الارتفاع الكلي المنخفض والموضع الخلفي لنهاية السقف.

اشتملت أفالون الجديدة على تعديلات شاملة ترتكز على منصة «الأطر الهيكلية العالمية الجديدة لتويوتا»، يعززها محرك جديد يحقق كفاءة في توفير الوقود بسعة 3.5 لترات ويتألف من 6 اسطوانات على شكل حرف V، إلى جانب مجموعة كبيرة من مزايا الراحة والسلامة التي تكتمل بحزمة تويوتا للسلامة «تويوتا سيفتي سينس».



ومنذ ظهورها للمرة الأولى في دولة الإمارات حظيت أفالون بترحيب كبير من قبل العملاء الذين يقدرون المستويات الرفيعة لجودة القيادة، والراحة الفائقة والمساحة الداخلية الرحبة، وخصوصاً عند التنقل لمسافات طويلة بين إمارات الدولة.



وتتوفر سيارة أفالون الجديدة كلياً بثمانية ألوان خارجية مميزة، وتتيح هذه المركبة الفريدة للعملاء التعبير الأمثل عن تفردهم. وقد تم تطوير اثنين من الألوان الجديدة هما الرمادي الداكن «سليت جراي»، والبني المسود «بلاكش براون»، لمزيد من الإحساس بالأجواء الرياضية الرائعة.



تقدم مقصورة أفالون باقة من المزايا المتطورة بما في ذلك شاشة الوسائط المتعددة المحسّنة قياس 9 بوصات، وشاشة عرض ملونة على مستوى نظر السائق على الجزء السفلي من الزجاج الأمامي قياس 10 بوصات (HUD)، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وإضاءة محيطة، ونظام تكييف أوتوماتيكي.



ويستكمل المظهر الجريء لسيارة أفالون الجديدة كلياً محرك جديد سعة 3.5 لترات يتكون من 6 اسطوانات على شكل حرف V، ينتج عنه أقصى قوة مقدارها 298 حصاناً وعزم دوران يبلغ 356 نيوتن متري.

تتوفر سيارة أفالون 2019 في جميع صالات عرض الفطيم تويوتا بسعر 144.900 درهم شاملاً ضريبة القيمة المضافة لطراز SE+ و164.900 درهم للفئة المحدودة.





لكزس أي أس



أعلنت شركة الفطيم للسيارات عن إطلاق الجيل السابع من السيارة الفاخرة لكزس أي أس الهايبرد الكهربائية، المعروفة بمستويات لا مثيل لها من الراحة والرفاهية الفائقة، وذلك في شبكة الفطيم لكزس بدولة الإمارات.



وتبدأ أناقة التصميم من الجزء الأمامي للمركبة الذي يضم أحدث نسخة من الشبك المغزلي المميز لعلامة لكزس الفاخرة، بالإضافة إلى نمط الشبك المغزلي العمودي، وشريط التقليم المطلي باللون اللامع، ومصابيح الإضاءة الأمامية الرفيعة بتصميمها المميز على شكل حرف «L».



الإضافتان الرئيسيتان لطرازات لكزس أي أس 2019 طراز أي أس 300h الـهايبرد الكهربائي الذي يجمع بين مصدرين للطاقة هما محرك يعمل على البنزين وموتوران كهربائيان. الإضافة الثانية تتمثل في الطراز الرياضي F-SPORT الذي يتميز SPORT بمظهره الخارجي الذي يبرز شخصيته الجريئة، بالإضافة إلى خصائصه العديدة، مثل الضبط الخاص لنظام التعليق، والعجلات والإطارات الكبيرة قياس 19 بوصة.



يتيح الطراز الهايبرد الكهربائي توفيراً أفضل في الوقود بنسبة تزيد على 80% مقارنة بالطراز العامل بمحرك البنزين من الجيل الجاري من سيارة أي أس.



جي كلاس



أطلقت شركة مرسيدس سيارتها الجديدة من فئة جي-كلاس واغن 2019 في دبي، حيث كشفت النقاب عن أحدث نسخة من السيارة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط.



من ناحية التصميم الخارجي حافظت سيارة الـ SUV الفاخرة على هوية تصميمها العريق التي ظهرت بها لأول مرة في عام 1979 على شكل صندوقي، ليتم تحديث شبكها الأمامي بشكل بسيط وتزويدها بمصابيح أمامية دائرية مع إضاءة جديدة، كما زودت جي كلاس الجديد بصادمين أمامي وخلفي جديدين من الجوانب دائري التصميم ليوفر قدراً أكبر من الديناميكية الهوائية، ومن الخلف تم تجديد المصابيح والباب الخلفي تم تحديثه.



تعتمد سيارة G-Class 2019 التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات على خيارات عدة من المحركات، الخيار القياسي المتوفر على نسخة مرسيدس G500 هو محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 416 حصاناً و610 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 9 سرعات.

كما تم تطوير وتحسين ماصات الصدمات في طراز جي كلاس 2019، لتصبح قدرات هذه السيارة أفضل في اقتحام الطرق الوعرة، ولتتمكن من الغوص بالمياه لحد عمق 70 سم.





QX80



أطلقت العربية للسيارات سيارة «إنفينيتي QX80» بقوة 400 حصان ميكانيكي، ما يوفر لها قوة هائلة على الطرق، فضلاً عمّا تمتاز به من براعة تقنية وأداء خارق. وتمتاز السيارة الجديدة بوجود فرامل الطوارئ الأمامية مع الكشف عن المشاة عن طريق أجهزة الاستشعار التي تساعد في الكشف عن المركبات أو الأجسام الأخرى، واستخدام الفرامل تلقائياً للمساعدة في تقليل حالات الاصطدام أو تجنبها بالإضافة إلى وجود المرآة الذكية للرؤية الخلفية، وهي عبارة عن شاشة مرنة تتنقل بين الكاميرا الخلفية الخارجية والمرآة التقليدية، باستخدام مفتاح تبديل مناسب يوجد تحت المرآة. ويمكن ضبط المرآة في الوضع الأمثل من خلال الخيارات الموجودة على الشاشة، ما يوفر رؤية أوسع وفعالية أعلى في ظروف الإضاءة المنخفضة.



CX-3



كشفت شركة مازدا Mazda اليابانية النقاب عن سيارتها CX-3 فئة SUV صغيرة الحجم متعددة الاستخدامات، موديل 2019. وأجرت مازدا بعض التحسينات الخفيفة على السيارة التي تم طرح النموذج الأول لها في عام 2016، كوجود شبكة أمامية جديدة ومصابيح أمامية وخلفية LED أكثر تميزاً، وعجلات مقاس 18 بوصة جديدة، وصادم سفلي من الكروم.



توافر CX-3 مستويات رياضية مميزة، حيث إنها مدعومة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي من ست سرعات، ونظام دفع رباعي أو أمامي.