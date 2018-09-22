70 % حصة الشركات اليابانية في السوق الإماراتي

المصدر: دبي ــ البيان

استحوذت السيارات اليابانية على حصة تصل إلى 70% من إجمالي حجم سوق السيارات في الإمارات بحسب ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات.

وقال عياط إن السيارات اليابانية لا تزال تحتل مكانة الصدارة في دولة الإمارات بما يعادل 70% من إجمالي السوق، تليها السيارات الأوروبية بنسبة 17%، والأميركية بنسبة 8%، والكورية بنسبة 5%.

وتتميّز السيارات اليابانية بسهولة الاستخدام، وجمالية المظهر بالإضافة إلى امتلاكها أحدث التقنيات بعالم السيارات.

ومن أبرز الشركات اليابانية المصنعة للسيارات شركة هوندا التي تعدّ واحدة من أكبر شركات التصنيع بالعالم وهي تقوم بتصنيع السيارات والدراجات النارية، وشركة تويوتا التي تعتبر من أكثر الشركات مبيعاً للسيارات حول العالم، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 10 ملايين سيارة، ولكزس التي تشتهر بتصنيعها للسيارات الفارهة وذات الجودة العالية، بالإضافة إلى شركات دايهاتسو ومازدا وميتسوبيشي ونيسان وغيرها.