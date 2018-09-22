«e-tron» أولى سيارات أودي الكهربائية

المصدر: دبي ـــ البيان

بدأت أودي بإنتاج سيارة e-tron، أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعار الحلقات الأربع المميز لعلامة أودي. ويتجسد الطابع الرياضي والديناميكية الاستثنائية على أمثل وجه في الجزء الأوسط المنخفض من السيارة حيث يوضع نظام البطارية، وهذا ما يجعل السيارة قادرة على قطع المدى المناسب والانطلاق لمسافات طويلة.

وخلال أكثر من 90% من جميع عمليات التباطؤ، تستعيد سيارة Audi e-tron الطاقة من خلال محركيها الكهربائيين فقط. وتتمكن السيارة الرياضية الكهربائية من استعادة أعلى مستويات طاقة الكبح من خلال نظام التحكم بالمكابح الكهروهيدروليكي المدمج.

وشركة أودي هي أول شركة لصناعة السيارات في العالم تستخدم مثل هذا النظام أثناء إنتاج سياراتها الكهربائية. وتمتاز سيارة Audi e-tron بمساحتها الرحبة وراحتها الفائقة المعهودة في جميع السيارات الكبيرة من هذه العلامة التجارية. وتجتمع هذه المزايا المتفردة مع الجودة العالية للمواد والإتقان في التصنيع لتجعل من التنقل الكهربائي تجربة استثنائية.

كما تبقى سيارةAudi e-tron على اتصال دائم بفضل نظام الملاحة ومخطط طريق سيارة e-tron الذي يُظهر المسار المناسب مع نقاط الشحن المطلوبة والفواتير التلقائية المتوفرة في محطات الشحن وكافة مزايا التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي.

وهي مجهزة أيضاً بمركز الملاحة المعزز MMI بلس متعدد الوسائط الذي يتضمن شبكة اتصالات بتقنية التطور طويل الأمد (LTE) ونقطة اتصال واي فاي كتجهيز أساسي. وتساهم العديد من الأنظمة الإضافية في توفير أقصى درجات الراحة للسائق. فهناك مثلاً نظام تعزيز الكفاءة القياسي الذي يشجع اعتماد نمط القيادة الاقتصادي من خلال عرض المعلومات المتوقعة واستعادة طاقة الكبح بشكل تلقائي.