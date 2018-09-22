النشاط الاقتصادي أهم محفز لقطاع السيارات

المصدر: دبي ــ البيان

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» المتخصصة في دراسات الأسواق أن هناك مجموعة من العوامل تلعب دوراً مهماً في نمو الطلب على السيارات في الإمارات منها النمو السياحي ونشاط الحركة الاقتصادية مشيراً إلى أن السوق الإماراتي يعد ثاني أكبر سوق للسيارات الجديدة بعد المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير يستحوذ قطاع السيارات المتميزة على نحو 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الإمارات، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 5% في بقية دول الخليج.

وأوضح التقرير أن قطاع السيارات في الإمارات أوشك على تجاوز الفترة الأصعب التي مرت بالقطاع على مدار العامين 2016 و2017، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت تمثل منطقة نمو جديدة تؤهل القطاع لمعاودة الانتعاش خلال العام 2018.

ويحظى سوق السيارات الكهربائية في الإمارات بفرص نمو واعدة في ظل المبادرات الحكومية التي تشجع على استخدام السيارات الكهربائية، الأمر الذي جعلها محط أنظار المستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من هذا السوق والاستحواذ على حصة منه في ظل السياسات الحكومية التي تشجع على الاستثمار.