«فولكسفاغن» تواجه أكبر محاكمة

المصدر: براونشفايغ - أ ف ب

تواجه المجموعة الألمانية لصناعة السيارات فولكسفاغن أول محاكمة كبيرة في ألمانيا بسبب عمليات غش في محركات سياراتها في فضيحة عالمية بدأت قبل 3 سنوات.

وستحدد محكمة برونشفيغ ما إذا كان على المجموعة العملاقة لصناعة السيارات إبلاغ أسواق المال مسبقاً بهذه الفضيحة لمنع تكبد مساهميها خسائر كبيرة. ويطالب المساهمون بتعويضات بـ 9 مليارات يورو.

وبدأت المحكمة أمس في قصر المؤتمرات بحضور حوالي خمسين محامياً وعشرات من المدعوين والفضوليين.وسيحدد القضاة البرنامج الزمني لهذه الجلسات التي يتوقع أن تستمر حتى 2019، ويقومون بفرز الأسئلة التي طرحتها الأطراف.