«إندورز» سيتي سنتر ديرة تطلق أجمل تجارب التسوق والترفيه

المصدر: دبي - البيان

دعت «ماجد الفطيم»، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، المقيمين والزوار الى زيارة فعالية «إندورز» المبتكرة في «سيتي سنتر ديرة».

وتعتبر «إندورز» وجهة ترفيهية داخلية بامتياز لما تضمه من خيارات متنوعة من مفاهيم مأكولات الشارع، والعلامات التجارية المحلية الناشئة بما يتيح لأفراد الأسرة والأصدقاء قضاء أوقات ممتعة لا تُنسى.

وقام «سيتي سنتر ديرة» بتحويل 1.300 متر مربع في الطابق الثاني من المركز بجانب «شرف دي جي»، إلى واحة تزخر بالتجارب الفريدة التي تمكّن زوار المركز من السكان والزوار والسياح من التسوق من أحدث الأزياء ومنتجات الموضة التي أبدعتها أبرز العلامات المحلية، وتذوّق أشهى النكهات من عربات الطعام وأكشاك الطعام الذي تشتهر به الشوارع والمناطق الخارجية في الإمارات علاوة على قضاء أجمل الأوقات مع الألعاب الإلكترونية ومشاهدة أجمل الأفلام براحة على الوسائد وأكياس الجلوس المميزة في المنطقة الترفيهية.