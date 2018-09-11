«تويوتا» تستأنف الإنتاج المحلي

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت عملاق صناعة السيارات اليابانية «تويوتا موتور»، أمس، أنها سوف تستأنف عملياتها في المصانع المحلية بالكامل هذا الأسبوع.

حيث يستأنف العمل في مصنع المجموعة شمالي اليابان بعد غلقه بسبب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات بمقياس ريختر.

وأسفر الزلزال الذي وقع يوم الخميس عن مقتل 44 شخصاً وانقطاع التيار الكهربائي عن جزيرة هوكايدو بالكامل، ما أدى إلى حرمان نحو 3 ملايين أسرة من الكهرباء، وألحق أضراراً بالمشروعات التجارية والمستشفيات.

وتهدف تويوتا لاستئناف الإنتاج في خطوط تجميع السيارات بحلول يوم الخميس، وفقاً للمجموعة، وعلقت تويوتا العمليات في 16 من إجمالي 18 مصنعاً لها في اليابان.

ومن المقرر استئناف العمليات في مصنع تويوتا في هوكايدو اليوم، بعد غلقه بسبب انقطاع التيار الكهربائي.