حملة الترقيات من «الفطيم تويوتا» تعود بأفضل العروض

أعلنت الفطيم تويوتاعن عودة حملة الترقيات الأكثر تشويقاً والتي تشمل مجموعة متميزة من السيارات الرياضية بما فيها المركبة تويوتا لاند كروزر، برادو، راڤ4 وفورتشنر إضافة إلى FJ كروزر.

وتتوفر الحملة الحصرية في صالات الفطيم تويوتا بالإمارات طوال سبتمبر ما يتيح للعملاء التمتع بترقيات على الطراز أو الدرجة أو المحرك بقيمة حتى 63,000 درهم. ويمكن للعملاء الذين يرغبون بشراء سيارة كورولا جديدة الانطلاق بسيارة راڤ4 وبنفس سعر كورولا أما بالنسبة للعملاء الذين يخططون لشراء سيارة راڤ4 تتيح لهم الحملة خيار الترقية لسيارة تويوتا فورتشنر أو FJ كروزر.

وكذلك بمقدور العملاء الراغبين بشراء سيارة برادو VXR ترقيتها إلى طراز ليميتد فيما يتوفر لمحبي لاند كروزر GXR 4.6 أكثر من خيار ترقية مع إمكانية الانطلاق بسيارة لاند كروزر VXR 5.7 الأعلى درجة. دبي - البيان