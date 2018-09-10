نظام ترفيه مبتكر لـ «جاكوار لاند روڤر كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان

طرحت جاكوار لاند روڤر كلاسيك نظام معلومات وترفيه جديداً أضفى مزايا عصرية على سياراتها الكلاسيكية ضمن وحدة رأس ذات مظهر أنيق وكلاسيكي أصيل.وتنطوي وحدات نظام المعلومات والترفيه الكلاسيكية، التي تأتي بمقاس DIN فردي وتم تصميمها لتلائم معظم السيارات الكلاسيكية المزودة بنظام تأريض سلبي، على ميزة الملاحة القابلة للتخصيص عبر الأقمار الصناعية. وهي مزودة بما يصل إلى 32 لغة، ونظام التكامل مع الهواتف الذكية، وتقنية الاتصال «بلوتوث»، وراديو ثنائي مزود بتقنية «البث الصوتي الرقمي»، فضلاً عن إمكانية استقبال موجات FM/‏ AM .

وينطوي النظام الجديد على خاصية توجيه المسار في أوروبا من خلال استعراض خرائط ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.