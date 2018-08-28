الفطيم للسيارات تطلق الجيل السابع من لكزس ES

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الفطيم للسيارات عن اطلاق الجيل السابع من السيارة الفاخرة لكزس ES، وذلك في شبكة الفطيم لكزس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحققت سيارة لكزس ES 2019 قفزة استثنائية بفضل تصميمها المذهل الشبيه بتصميم سيارات الكوبيه، ومستويات الأداء المحسنة، إضافة إلى التقنيات المبتكرة التي تميزت بها هذه المركبة الرائعة.

من بين إحدى الإضافتين الرئيسيتين لطرازات لكزس ES 2019 طراز ES 300h الـهايبرد الكهربائي الذي يجمع بين مصدرين للطاقة هما محرك يعمل على البنزين وموتورين كهربائيين. وسيساعد طراز ES 300h الـهايبرد الكهربائي الرائد في فئته العملاء على المساهمة في تحقيق مستقبل مستدام دون المساومة على المستويات التفاعلية لتجربة القيادة، لا سيما من خلال ما يتمتع به من تقنيات متقدمة، إلى جانب مقصورته الهادئة وتسارعه السلس، خاصةً عند بدء التشغيل.

أما الإضافة الثانية، فهي الطراز الرياضي F-SPORT والذي يرتقي بمتعة القيادة إلى آفاق جديدة، بحيث يمكن للسائق أن ينعم بشعور الانسجام التام مع المركبة، والذي ينبع من قدرتها على الاستجابة الفورية في مختلف الحالات والظروف المحيطة. ويتميز طراز F- SPORT الرياضي بمظهره الخارجي الذي يبرز شخصيته الجريئة، بالإضافة إلى خصائصه العديدة، مثل الضبط الخاص لنظام التعليق، والعجلات والإطارات الكبيرة قياس 19 بوصة، فضلاً عن الزخارف الداخلية الفريدة من الألمنيوم التي تضفي على المركبة مظهراً وشعوراً أكثر ديناميكية ورياضية.

وسيجد محبو سيارة ES الجيل السابع من هذه المركبة أكثر اتساعاً وهدوءاً وأماناً من أي وقت مضى، وسيكون بمقدورهم الاستمتاع بمستويات فائقة من الأداء، وبتقنية الأمان النشطة الرائدة ضمن فئتها، فضلاً عن مستوى رفيع من الدقة والبراعة في الصناعة نادراً ما توجد في هذه الفئة.

بالنسبة للمهتمين بالبصمة الكربونية لسياراتهم ، يتيح الطراز الهايبرد الكهربائي توفيراً أفضل في الوقود بنسبة تزيد على 80% مقارنة بالطراز العامل بمحرك البنزين من الجيل الحالي من سيارة ES.

وتقطع سيارة ES 300h الهايبرد الكهربائية مسافة قدرها 24.1 لكل لتر من البنزين، وبالتالي يمكن قيادتها لمسافة تصل 1205 كيلومتر بخزان وقود واحد من دون الحاجة للتوقف والتزود بالوقود.

وتوجد ثلاثة تصاميم مختلفة للعجلات (17 بوصة، إثنان 18 بوصة) لـ ES 250، ES 350، و ES 300h الهايبرد الكهربائي، فيما تأتي ES 350 F-SPORT الرياضية بعجلات قياسية 19 بوصة.

ويتوفر التصميم الخارجي بـ 10 ألوان مميزة بما في ذلك اثنين من الألوان الجديدة هما "صنليت جرين" (الأخضر الساطع) و"آيس إيكرو"(البيج الثلجي). ويتميز طراز F-SPORT الرياضي باثنين من الألوان البديعة هما "وايت نوفا"(أبيض) الذي يجسد النقاء المطلق، و"هيت بلو"(الأزرق الحراري) الذي يعبر عن الطاقة العالية.

وامتداداً للإطلالة العصرية لمركبة لكزس ES الجديدة كلياً، تخاطب المقصورة الأنيقة السائق والركاب للاستمتاع بمجموعة من المزايا المتطورة التي توفر أجواءً داخليةً أكثر تميزاً، وتشمل شاشة الوسائط المتعددة المحسّنة قياس 12.3 بوصة، وشاشة عرض ملونة تحت خط نظر السائق على الجزء السفلي من الزجاج الأمامي HUD قياس 10.2 بوصة، وشاشة ملونة متعددة المعلومات MID قياس 7 بوصات في وسط لوحة العدادات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وإضاءة محيطة بتقنية LED، ونظام تكييف لكزس الأوتوماتيكي للتحكم بأجواء المقصورة Lexus Climate Concierge الذي يشمل ثلاث مناطق يمكن التحكم بدرجة حرارة كلٍ منها على حدة، ونظام صوتي محيط من "مارك ليفينسون" بـ 17 مكبر صوت، ومقاعد كهربائية أمامية مهواة وقابلة للتعديل بأوضاع مختلفة، ومقاعد كهربائية خلفية قابلة للإمالة، ومساند أذرع خلفية مزودة بألواح تحكم متعددة الوظائف، بالإضافة إلى صندوق أمتعة خلفي يمكن فتحه دون استخدام اليدين.

وعلى الرغم من التصميم الداخلي الشبيه بتصميم سيارة الكوبيه، تبقى راحة الركاب في المقاعد الخلفية علامة فارقة وأولوية قصوى في سيارة ES. وتحافظ نقطة الورك السفلى والخطوط الأمامية التي تم تصميمها بعناية فائقة على مسافة مرتفعة، فيما توفر قاعدة العجلات الطويلة مساحة كبيرة للأرجل. وتأتي ES 350 و ES 300h الهايبرد بزينة من خشب شيمامكو والبامبو، بما يضفي على ES إطلالة لافتة تتميز ببراعة الصناعة اليدوية التي يتطلع إليها عملاء هذه الفئة من سيارات لكزس الفاخرة.

وضع فريق المهندسين نصب أعينهم تحويل سيارة ES الجديدة المعروفة بصورة رئيسية بمستويات لا مثيل لها من الراحة والهدوء، إلى مركبة قادرة بشكل أساسي على توفير مستوى أعلى من الأداء مقارنة بأي من سابقاتها. وكانت نقطة البداية من منصة GA-K التي تم تطويرها حديثاً، والتي تضم شاسيه صلبة للدفع بالعجلات الأمامية، تنافس منصة GA-L للدفع بالعجلات الخلفية المستخدمة في سيارة LC كوبيه و LS سيدان من حيث الصلابة المقاومة للالتواء.

وللحصول على مستوى محسّن من الأداء الديناميكي، يوفر الطراز الرياضي F-SPORT نظام تعليق قابل للتكيف والتغيير (AVS)، مماثل للنظام الموجود في سيارة LC كوبيه. ويتميز ايضاً بخاصية حصرية هي Sport+ التي تعمل على تنشيط المحرك الأكثر قوة وناقل الحركة وإعدادات نظام التعليق لتحقيق أقصى قدر من مستويات الأداء. كذلك يتم تنشيط ميزة جديدة لتحسين صوت المحرك في نمط Sport+ تضفي طبقة أخرى من ضجيج المحرك بما يعزز من الإيقاعات الطبيعية لقيادة ممتعة مفعمة بالحيوية.

تم تجهيز سيارة ES 350 بمحرك يتألف من 6 اسطوانات على شكل حرف V بسعة 3.5 لتر مع ناقل حركة مباشر جديد بـ 8 سرعات، مع تحديث تقنية حقن الوقود D4-S، التي تهدف إلى التحكم بالتسارع مع صدور صوت قوي. وينتج عن المحرك الذي يتصف بأداء سلس بصورة مذهلة قوة تبلغ 301 حصاناً، بزيادة ملحوظة قدرها 11% مقارنة بالطراز السابق، فيما يوفر كفاءة في توفير الوقود بنسبة تبلغ 16%.

وتأتي سيارة ES 250 الجديدة بناقل حركة أتوماتيكي مكون من 8 سرعات وينتج عن المحرك قوة أكبر بنسبة 13% وكفاءة أفضل في توفير الوقود بنسبة 25% حيث تقطع مسافة 17.2 كلم مقابل كل لتر بنزين.

وتتميز السيارة الهايبرد الكهربائية ES 300h بقدرتها على كفاءة فريدة في توفير الوقود، وأداء متجاوب وانبعاثات أقل. ويأتي المحرك الجديد كلياً الذي يتكون من أربع اسطوانات بسعة 2.5 لتر، ويتشمل على تقنية الاحتراق السريع الذي يجعل منه واحداً من المحركات الأكثر كفاءة حرارياً في سيارات لكزس على الإطلاق. أما البطارية الهايبرد الكهربائيه الجديدة بالكامل المصنعة من معدن النيكل فهي أصغر حجماً من قبل بما يتيح تركيبها أسفل المقعد الخلفي وبالتالي لا توثر على مساحة الصندوق الخلفي للمركبة.

تتوفر سيارة ES الجديدة كلياً في جميع صالات عرض الفطيم لكزس بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبأسعار تبدأ من 195,000 درهم.