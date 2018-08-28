«العربية» تدعم «يو درايف» بـ50 سيارة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

قامت «العربية للسيارات» بتسليم 50 سيارة من طراز «نيسان كيكس» إلى «يو درايف»، المزود الرائد لخدمات مشاركة السيارات في الشرق الأوسط التي توفر خدمة تأجير السيارات على أساس الدقيقة.

تسهم هذه الشراكة في مبادرة «التنقل المشترك»، كما تشجع الركاب على استخدام أو الاستفادة من وسائل النقل البديلة، بهدف تقليل عدد السيارات على الطرق. ويتماشى هذا المشروع أيضاً مع مبادرة دبي للتنقل الأخضر التي تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل النقل والسيارات الكهربائية المستدامة.

ويسجل مفهوم التنقل المشترك تزايداً ملحوظاً، ومن خلال ارتباطه مع «يو درايف»، تتطلع نيسان من العربية للسيارات إلى انتشار «كيكس» والترويج لها، وهي إحدى سيارات «الكروس أوفر» المعززة بالتكنولوجيا الحديثة.

وتجسد سيارة «كيكس» مفهوم «نيسان للتنقل الذكي» لتقديم تعريف جديد للطريقة التي تعمل بها نيسان، ويعمل على تقديم سياراتها ودمجها في المجتمع. ويهدف هذا المفهوم إلى تعزيز ثقة الناس بالتنقل اليومي، وتحويل سيارات الكروس أوفر إلى شريك يمكن الاعتماد عليه، من خلال تلبية احتياجات وتطلعات السائقين والركاب والمشاة، بفضل وجود نظام مراقبة الرؤية الشاملة، ونظام الكشف عن الأجسام المتحركة.

حضر حفل تسليم السيارات كل من حسيب خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يو درايف»، وشارل تيمز مدير عام من نيسان الشرق الأوسط، ونيكولاس أوسلد مدير عام من العربية للسيارات.