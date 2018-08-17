(فيديو) هيونداي تتألق بـ "الخيط الأحمر" الفاخرة

المصدر: البيان الالكتروني

استعرضت هيونداي مؤخرا مشروع سيارتها الرياضية الجديدة التي ستنافس بها أهم مصنعي السيارات الفاخرة في العالم.

وتتميز مركبة "Le Fil Rouge" (الخيط الأحمر) الجديدة حسب ما أوردت "روسيا اليوم" بهيكلها الانسيابي الأنيق المصنوع من المعدن وألياف الكربون، والمزود بسقف زجاجي يمتد على طول السيارة، ويمنح الركاب شعورا بالراحة والحرية أثناء الرحلة، والأبواب التي تنفتح باتجاهين متعاكسين على غرار سيارات رولز رويس القديمة.

أما قمرة السيارة فجاءت في قمة العصرية بمقاعدها المكسوة بالجلد الأبيض، وعناصر الخشب التي تتداخل مع الكروم بتصميم فريد.

كما زودت المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة عريضة تعمل باللمس أمام السائق، وشاشتين مقابل المقاعد الخلفية، وإطارات رياضية كبيرة بأقراص مصنوعة من الكروم.