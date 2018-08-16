«إنفينيتي QX30» تصميمان في واحد

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «المسعود للسيارات» عن الطراز الجديد لسيارة إنفينيتي «QX30»، التي تجمع بين تصميم سيارات «الكروس أوفر» وتصميم «إنفينيتي» الخاص، بأسعار تبدأ من 157 ألف درهم شاملة ضريبة القيمة المُضافة، تماشياً مع متطلبات واحتياجات العملاء ومواكبة للتطور المستمر في قطاع السيارات بالدولة.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لـ«المسعود للسيارات»: «يأتي إطلاق الطراز الجديد ضمن مجموعة طرز سيارات إنفينيتي، في إطار خطواتنا الجادة وجهودنا الحثيثة الرامية إلى تقديم سيارات متطورة وذات أداء متميز وتصميم أنيق لتقديم تجربة فريدة من نوعها للعملاء في كافة الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد حرصنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية إلى جانب التزامنا بمواصلة توسيع نطاق محفظتنا من المنتجات المتنوعة في قطاع السيارات الفاخرة، وتجاوز توقعات العملاء وتقديم أعلى مستويات الرضا والراحة. كما نتطلع قدماً إلى إثراء تجربة العملاء، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء المتميز».

وتعتبر سيارة إنفينيتي «QX30» الجديدة، علامة فارقة في خط إنتاج مجموعة «إنفينيتي»، كما تحظى بمكانة ريادية في هذه الفئة من السيارات، حيث تجمع بين فئة المركبات المدمجة الفاخرة والطرز الأكبر حجماً من فئة «الكروس أوفر». وقد تم تصميم السيارة لتكون قادرة على تلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن الفخامة والفرادة والتميز ويهتمّون بأدقّ التفاصيل.