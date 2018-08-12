سيارة كهربائية جديدة من «إنفينيتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إنفينيتي» أنها ستكشف عن سيارة كهربائية ذات أداء متقدم وجريء في حدث «بيبل بيتش كونكور ديليجانس 2018».

تمثل السيارة التجريبية التوجه نحو الأداء في خطط إنفينيتي للسيارات الكهربائية، وهي أول مشروع يؤتي ثماره تحت إشراف كريم حبيب، المدير التنفيذي للتصميم الجديد في شركة إنفينيتي، وفرق العمل التي تعمل تحت إدارته في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وستوفر السيارة التجريبية المدهشة نافذة لرغبة العلامة التجارية في تقديم متعة القيادة والأداء المثير من خلال المحركات الكهربائية.

من جانب آخر، احتفت «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «إنفينيتي» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، بحصول الشركة على المركز الأول في استبيان مؤشر رضا العملاء (CSI) بفئة السيارات الفاخرة في الإمارات.