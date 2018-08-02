خصائص سيارة بورش الكهربائية الجديدة

المصدر: البيان الالكتروني

استعرضت بورش الألمانية سيارة "Taycan" الكروس أوفر بمزايا تجعل منها واحدة من أفضل السيارات الكهربائية في الأسواق.

ومن أهم مزايا هذه المركبة حسب "روسيا اليوم" هي المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة والقوية في الوقت نفسه، القادرة على توليد عزم 600 حصان، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.5 ثانية فقط.

أما الخاصية الفريدة بالنسبة لهذه المركبة أيضا، فهي بطارياتها المتطورة سريعة الشحن، والتي يكفي شحنها لـ 15 دقيقة فقط لقطع مسافة 400 كلم، ومن المقرر أن تطورها الشركة لتعمل لبضعة أيام بالشحنة الواحدة.

كما تمتاز "Taycan" الجديدة بقدرة على اجتياز أصعب الطرق، ومنافسة سيارات الكروس أوفر العاملة بالبنزين.