«فورد» تستدعي 550 ألف سيارة

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة «فورد» الأميركية للسيارات أنها قررت سحب نحو 550 ألف سيارة من الطرازات صغيرة الحجم، وذلك بسبب عيب في ناقل الحركة الآلي يجعل السيارة تتحرك بعد وضع الناقل في وضع التوقف.

وتظهر المشكلة في طرازي فورد فيوجن (من عام 2013 حتى 2016) وإسكيب (من 2013 حتى 2014) لأن كابل ناقل الحركة يمكن أن ينفصل عن ناقل الحركة، تاركاً السيارة في وضع مختلف للتروس عما وضعه السائق.

وقالت الشركة إنها لا تعلم إن كان هذا العيب تسبب في أي إصابات أو حوادث.

وجميع السيارات التي يتم سحبها تم إنتاجها في مصانع الشركة بأميركا الشمالية.

وقالت الشركة إن على مالكي هذه الطرازات استخدام مكابح الانتظار لحين إصلاح الكابل في ورش الصيانة التابعة لشركة «فورد».