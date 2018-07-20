«كيا موتورز» تطرح «نيرو» الكهربائية

المصدر: سيئول - د ب أ

طرحت «كيا موتورز كورب»، ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، سيارتها الكهربائية الجديدة «نيرو إي.في» في السوق الكورية الجنوبية، كجزء من جهود تنويع مجموعة طرزها المطروحة في هذه السوق.تعمل السيارة «نيرو إي.في» ببطارية بطاقة 64 كيلوواط/‏‏ساعة.

حيث تستطيع قطع مسافة 385 كيلومتراً، أي ما يزيد على المسافة بين واشنطن ونيويورك، قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية. كما توفر الشركة الكورية فئة مزودة ببطارية بطاقة 39.2 كيلوواط/‏‏ساعة، يصل مداها إلى 246 كيلومتراً.

ويتراوح سعر السيارة الكهربائية الجديدة في السوق الكورية الجنوبية بين 47.8 مليون و49.8 مليون وون كوري جنوبي (42 ألف و44 ألف دولار). وهذه السيارة مزودة بخصائص الأمان والسلامة الأساسية، مثل مانع التصادم الأمامي ونظام التحكم في السيارة داخل الحارة المرورية ونظام تحذير السائق.