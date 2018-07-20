سيارة كهربائية من «بي.إم.دبليو»

المصدر: ميونخ - د ب أ

كشفت مجموعة «بي.إم.دبليو» الألمانية لصناعة السيارات الفارهة، النقاب جزئياً عن بعض من مواصفات أول سيارة كهربائية من عائلة «ميني»، التي تعتزم طرحها بحلول 2019.

وكانت شركة «ميني» المتخصصة في صناعة السيارات الصغيرة التابعة لمجموعة «بي.إم.دبليو» قد أعلنت لأول مرة عن رغبتها في إنتاج سيارة بدون عوادم منذ 10 سنوات.

وفي العام الماضي طرحت الشركة سيارة هجينة تعمل بمحركي وقود تقليدي وكهربائي.

وكانت الشركة الألمانية قد عرضت النموذج الاختباري «ميني إلكتريك» في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات العام الماضي، حيث حمل هذا النموذج ثورة تصميمية بعيداً عن النمط الأصلي لسياراتها. ومن المقرر طرح السيارة الجديدة طراز ميني الكهربائية للبيع في 2019 بعد 60 عاماً من ظهور أول تصميم لهذه السيارة على يد المصمم «أليك إيسجونيس».