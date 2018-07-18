«فولكسفاغن» تعالج فضيحة الانبعاثات

المصدر: بروكسل - د ب أ

قالت المفوضية الأوروبية إن شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات أكملت بصورة كبيرة عملية استدعاء وإصلاح السيارات التي كانت مزودة ببرنامج للتلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات في أوروبا.

وكانت الشركة الألمانية قد اعترفت في سبتمبر 2015 أنه تم تزويد السيارات التي تعمل بالديزل بأجهزة ترصد خضوع السيارة للاختبار وتضعها على وضع يتلاءم مع معايير الانبعاثات. وقد تم تركيب الجهاز في أكثر من 11 مليون سيارة، مما أدى لاندلاع فضيحة عالمية.

وكانت فولكسفاغن قد وافقت في الاتحاد الأوروبي على خطة عمل لضمان إصلاح جميع السيارات وإطلاع جميع العملاء بصورة ملائمة وضمان أن لا يتعرضوا لأي أعطال.