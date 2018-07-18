«فورد» تدفع 299 مليون دولار لتسوية

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهرت وثائق مقدمة إلى إحدى المحاكم الأميركية موافقة شركة صناعة السيارات «فورد» على دفع 299 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ضدها بسبب الوسائد الهوائية المعيبة المستخدمة في سياراتها، الموردة من شركة صناعة الوسائد الهوائية اليابانية «تاكاتا».

وبحسب وثيقة مقدمة إلى المحكمة في ولاية فلوريدا، فإن «فورد»، وهي ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، ستدفع هذه الأموال لتسوية دعاوى التعويضات التي أقامها العملاء بسبب أضرار اقتصادية التي تعرضوا لها.وكانت «تويوتا»، و«بي.إم.دبليو»، و«مازدا»، و«سوبارو» لصناعة السيارات قد توصلت العام الماضي إلى اتفاق مع المتضررين لتسوية دعاوى مماثلة مقابل سداد 553 مليون دولار.