نسخة تذكارية من نيسان «جي تي -أر»

المصدر: طوكيو - د ب ا

بمناسبة مرور 50 عاماً على إنتاج أول جيل من السيارة الرياضية «نيسان جي تي -آر» تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان موتورز» إنتاج نسخة تذكارية من هذا الطراز بتصميم إيطالي لأول مرة، حيث من المنتظر الكشف عنها في «مهرجان جود وود للسرعة».

ويعتمد النموذج الاختباري للسيارة «جي.تي-آر 50» على تصميم «نيسان جي.تي-آر نيسمو» وتعمل السيارة بمحرك سعة 3.8 لترات ذي 6 صمامات بقوة 710 أحصنة بناقل حركة مزدوج يعطي 6 سرعات.

وأشار موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى اعتزام «نيسان» إنتاج 50 سيارة فقط من هذه النسخة حيث يبدأ سعر الواحدة من 900 ألف يورو (1.06 مليون دولار).

وسيتم إضافة خانقين إضافيين إلى المحرك بهدف «تحقيق أقصى تدفق مزدوج للقوة مع زيادة قطر دائرة الشواحن التوربينية وزيادة حجم نظام التبريد وعمود نقل الحركة للخدمة الشاقة». في الوقت نفسه، فإنه تم إعادة تصميم السيارة لإضافة شبكة «ذهبية حيوية على شكل حرف سيجما» يحيط بها شريط أنيق من مصابيح الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي).