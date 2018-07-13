الكوريون يفضلون السيارات المستوردة

المصدر: سيئول - د ب ا

سجلت مبيعات السيارات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية نمواً 11.5 % خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من 2017 ووصل مبيعات السيارات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي إلى 399 سيارة مقابل 358 خلال مايو.

وذكر اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا أن الطلب المحلي على الشاحنات والحافلات وسيارات الفان المستوردة ارتفع حيث يعتبر الكوريون الجنوبيون أن المركبات التجارية المستوردة متفوقة تكنولوجياً على المركبات محلية الصنع. ووصل إجمالي مبيعات السيارات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 2364 سيارة.

واستحوذت شركات «مان» و«مرسيدس بنز» الألمانيتان و«فولفو تراكس» و«سكانيا» السويديتان و«إيفكو» الإيطالية على مبيعات السيارات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية. ورغم أن السيارات المستوردة تحظى بنصيب الأسد من مبيعات القطاع في سوق الكورية فإنه لا توجد أرقام دقيقة عن هذه الحصة.