«العوادم» تكبّد «فولكسفاغن» 25 مليار دولار

المصدر: سان فرانسيسكو ـ د ب أ

تكبدت «فولكسفاغن» أكثر من 25 مليار دولار في صورة غرامات وتعويضات منذ اعترافها باستخدام برنامج مغاير لقانون حماية الهواء في الولايات المتحدة في سبتمبر 2015.

وأيدت محكمة استئناف أميركية اتفاق تسوية بشأن «تلاعب مجموعة فولكسفاغن» بنتائج اختبارات معدل عوادم سياراتها»، التي تعمل بمحركات ديزل، والتي تتضمن تقديم تعويضات لأصحاب هذه السيارات بقيمة 10.03 مليارات دولار. وقالت هيئة المحكمة في الدائرة التاسعة من محكمة استئناف كاليفورنيا إن التسوية «تقدم مزايا ملموسة كبيرة لأفراد هذه الفئة من المتضررين وأنها عادلة ».

يذكر أن التسوية كانت تتضمن استدعاء وإصلاح 500 سيارة تعمل بمحركات ديزل في الولايات المتحدة، والتي كانت مزودة ببرنامج كمبيوتر غير قانوني لتقليل كميات العوادم المنبعثة من هذه السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء القيادة في ظروف التشغيل الطبيعية.