«نيسان» تعترف بتزوير بيانات الانبعاثات

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أقرت شركة «نيسان» أمس بأن بيانات انبعاثات العادم واستهلاك الوقود تم تعديلها عمداً ما يشكل ضربة قوية لجهود عملاق صناعة السيارات الياباني للتعافي من فضيحة التفتيش العام الفائت.

ولم تعلن الشركة عدد السيارات المتأثرة جراء عملية الغش والتي تم اكتشافها خلال اختبارات طوعية لكافة أجزاء عمليات نيسان المنفذة وذلك في ضوء فضيحة العام الفائت. وذكرت الشركة إن اختبارات انبعاثات العادم انحرفت عن بيئة الاختبار المقررة موضحةً أن تقارير التفتيش تم صياغتها «استناداً إلى قيم قياس معدلة».

وتعهدت الشركة بإجراء «تحقيق كامل وشامل» في فضيحة البيانات المزورة الأخيرة.

وفي 13 يونيو أعلنت فولكسفاغن أنها ستدفع غرامة مليار يورو قررها المدعون العامون الألمان في قضية الغش الناتج من انبعاثات الديزل.

وفي 11 يونيو قررت ألمانيا سحب نحو 774 ألف سيارة من دايملر كرايسلر المصنعة لسيارات مرسيدس بنز من أوروبا بسبب أجهزة غير قانونية مصممة لإخفاء مستويات عالية من الانبعاثات الضارة.