«دبي فستيفال سيتي» يدعم التحوّل نحو السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

أعلن «دبي فستيفال سيتي مول» انضمامه إلى مبادرة تعزيز أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تركيب محطات جديدة لشحن السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات الضارة حيث بات بإمكان المتسوقين الاستفادة من 3 نقاط شحن واقعة ضمن مواقف سيارات منطقة «سنتربوينت».

وذلك بعد أن تم تدشينها ووضعها في الخدمة وتستطيع نقاط الشحن الجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات تزويد هذه المركبات بالطاقة اللازمة لتقطع مسافةً تزيد عن 100 كم بعد شحنها لمدة ساعة. وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق ضمن دبي في مجموعة الفطيم العقارية:

«يجسّد تركيب محطات الشحن الجديدة التزام دبي فستيفال سيتي بتعزيز خدماته المقدمة للعملاء وسعيه لتحقيق رضاهم عبر طرح ابتكارات جديدة وتوفير حلول مستدامة، كما يندرج هذا العمل أيضاً ضمن سياق جهود المول خصوصاً والمجتمع عموماً لتشجيع الناس على العناية بالبيئة بشكل أفضل إضافة إلى تقديم تجربة جديدة للمتسوقين في دبي فستيفال سيتي مول».