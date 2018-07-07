«دايملر» تختبر سيارة من دون سائق في بكين

المصدر: شتوتغارت - د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية «دايملر» أمس حصولها على ترخيص لاختبار سياراتها ذاتية القيادة في شوارع العاصمة الصينية بكين لتصبح أول شركة سيارات غير صينية تحصل على هذا الترخيص.

وذكرت الشركة الألمانية أنها ستستخدم سيارتها الصالون «مرسيدس بنز-فئة في» في اختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية، مع وجود سائق على معقد القيادة للتدخل في حالة حدوث أي شيء غير متوقع.

ولكي تحصل على هذا الترخيص أضافت «دايملر» إلى سيارتها ذاتية القيادة تطبيقات فنية إضافية من شركة «بايدو أبولو» الصينية والتي خضعت لاختبارات مكثفة في مناطق الاختبارات في مدينتي بكين وهيبي الصينيتين، في حين يحصل السائقون الذين سيركبون السيارات ذاتية القيادة على تدريبات قيادة إضافية.

يذكر أن السيارات ذاتية القيادة تثير جدلاً واسعاً في ظل المخاوف من الحوادث.