«مرسيدس بنز» تتصدر السوق الكوري للشهر السادس

المصدر: سيؤول - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس احتفاظ شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «مرسيدس بنز» بصدارتها في السوق الكوري الجنوبي للسيارات المستوردة خلال يونيو الماضي وذلك للشهر السادس على التوالي.

وطبقاً لبيانات جمعية مستوردي السيارات وموزعيها في كوريا الجنوبية، باعت مرسيدس بنز 6248 سيارة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي احتلت بها رأس قائمة أكثر السيارات المستوردة مبيعاً في هذا السوق. وجاءت منافستها الألمانية «بي.إم.دبليو» للسيارات الفارهة في المركز الثاني وباعت 4196 سيارة. وجاءت «فولكسفاغن» الألمانية أيضا في المركز الثالث بمبيعات بلغت 1839 سيارة.

ثم جاءت «لاند روفر» في المركز الرابع بمبيعات بلغت 1462 سيارة و«تويوتا» 1311 سيارة و«أودي» 1282 سيارة و«فورد» 1109 سيارات وأخيراً «لكزس» 949 سيارة.

في الوقت نفسه أصبحت السيارة «تيجوان» التي تنتجها «فولكسفاغن» السيارة المستوردة الأكثر مبيعاً في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي حيث بلغت مبيعاتها 1076 سيارة وتلتها السيارة من «520 دي» من «بي.إم.دبليو» بمبيعات قدرها 963 سيارة و«أيه 635 تي.دي.آي» من «أودي» وباعت 891 سيارة.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال 6 أشهر الأولى من العام 140109 سيارات بزيادة 18.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.