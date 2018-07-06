«نيسان» تسجل إنجازاً جديداً في قطاع التنقل الكهربائي

المصدر: دبي - البيان

تحتفل نيسان بتسليم الوحدة رقم مئة ألف من سيارة نيسان ليف هذا الشهر في أوروبا، لتسجل إنجازاً جديداً يحسب لقطاع التنقل الكهربائي.

وعلى الصعيد العالمي، تم بيع أكثر من 320 ألف سيارة نيسان ليف، ما يجعلها السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم.

وقالت سوزانا دي مينا من مدريد، التي اشترت السيارة رقم 100ألف من نيسان ليف: «قضيت عامين في محاولة للعثور على سيارة كهربائية، وكنت أعلم أنها ستكون من نيسان، وعندما رأيت طرازاً جديداً من ليف، علمت أنها ستناسبني تماماً.

واتفقت أنا وزوجي على أن الجودة والسعر والمواصفات تجعلها اختيارنا الوحيد بلا منازع، ولأننا ندرك تماماً أنه يجب علينا احترام البيئة وحمايتها، قررنا أن نختار سيارة تعمل بالكهرباء بشكل كامل، إضافة إلى أن السيارة الكهربائية تتيح لنا الوصول حتى وسط مدريد، في الوقت الذي يتم فيه فرض القيود على المركبات العادية بسبب مشكلات التلوث».

ومن خلال الجمع بين مبيعات الطراز الجديد والطرازات السابقة من نيسان ليف، أسهم العملاء المئة ألف من أوروبا في تعزيز مكانتها لتصبح السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم.

ومع وجود أكثر من 37 ألف طلب جديد للحصول على سيارة نيسان ليف الجديدة، أصبحت هناك سيارة تباع كل 10 دقائق في أوروبا لعملاء يتطلعون إلى التحول نحو التكنولوجيا المبتكرة عديمة الانبعاثات.

وتعد سيارة نيسان ليف الجديدة أول سيارة من نيسان تعمل بتقنيات «بروبايلوت» و«بروبايلوت بارك» في أوروبا، إضافة إلى أنه تم تجهيز السيارة نيسان ليف الجديدة بنظام الدواسة الإلكترونية، الذي يسمح للسائق بتحريك السيارة والتسارع وخفض السرعة والتوقف، ببساطة عن طريق زيادة أو تقليل الضغط على دواسة الوقود.

وقال غاريث دونسمور، مدير قسم المركبات الكهربائية في نيسان أوروبا: «لم نفاجأ بكون نيسان ليف أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في العالم، فقد عملنا على تطوير منتجاتنا في سوق السيارات الكهربائية لمدة أطول من أي علامة تجارية أخرى. ونحن فخورون بتقديم سيارة مستقبلية بسعر مناسب للعملاء في جميع أنحاء أوروبا.

وفي أقل من 10 سنوات، تمكنا من جعل السيارات الكهربائية حقيقة على مستوى السوق. ويثبت هذا الإنجاز مرة أخرى تبني عملائنا رؤية نيسان للتنقل الذكي، وإيمانهم بمستقبل أكثر ثقة وحماساً واتصالاً».

ونجح عملاء نيسان ليف الأوروبيون في قطع أكثر من ملياري كيلومتر، وخفض أكثر من 300 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما بلغت نسبة رضا العملاء عن السيارة 92%، وهو ما يفوق أي طراز آخر من نيسان.