«شيفروليه فولت» تضاعف سرعة شحن بطاريتها

المصدر: ديترويت - د ب أ

لجأت شركة «جنرال موتورز» الأميركية لصناعة السيارات إلى نهج جديد لتحسين كفاءة سيارتها الكهربائية «شيفروليه فولت» وتقليل قلق العملاء بشأن المدى الذي يمكن أن تقطعه السيارة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن .

والذي يبلغ حالياً 53 ميلاً عند السير بالكهرباء فقط، و420 ميلاً ككل. وقد نجحت «جنرال موتورز» في مضاعفة سرعة شحن بطارية السيارة وزيادة كفاءة عملية الشحن بما يجعل مدى السيارة القصير نسبياً مقبولاً وعملياً.

وقد نجح نظام الشحن الجديد للبطارية طاقة 7.2 كيلووات وهي البطارية القياسية في السيارة «فولت بريمير» واختيارية في السيارة «فولت إل. تي» في خفض زمن الشحن بمقدار النصف تقريبا ليصبح 2.3 ساعة عند الشحن من محطة شحن تعمل بقوة 240 فولت. وهذا التحسين يعني أن جلسة شحن البطارية أكثر إنتاجية وهي نقطة مهمة بالنسبة لمحطات الشحن العامة التي تحسب مقابل الشحن بالساعة.

في الوقت نفسه، فإن خفض زمن شحن البطارية، يتيح لأصحاب السيارة الكهربائية استخدامها على مدار اليوم بدلاً من الحاجة إلى الانتظار حتى العودة إلى المنزل لإعادة شحن البطارية. وإلى جانب تحسين زمن الشحن، فإن إضافة خاصية الكبح المحسن الذي يتيح الحصول على أكبر قدر من الطاقة أثناء تشغيل المكبح، إلى جانب سهولة استعماله.

كما تشمل التغييرات التي تم إضافتها إلى السيارة «فولت 2019» نظام معلومات مزود بشاشة مقاس 8 بوصات وتعمل باللمس، مع تطبيق «إنيرجي آب» التي توفر بيانات فورية. ومن المقرر طرح السيارة «شيفروليه فولت 2019» في الأسواق خلال الخريف المقبل.