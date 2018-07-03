«فولكسفاغن» تستثمر في الهند

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات أنها سوف تستثمر مليار يورو (1.16 مليار دولار) في توسيع أنشطتها في الهند.

وسيرأس قسم سكودا التابع لفولكسفاغن «مشروع الهند 2.0» الذي جرى الكشف عنه في مؤتمر صحفي في نيودلهي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «سكودا أوتو» برنهارد ماير أمام الصحفيين أن المجموعة حددت هدفا تبلغ نسبته 5 % من الحصة السوقية المشتركة في الهند بين فولكسفاغن وسكودا بحلول 2025.

ويشمل الاستثمار إطلاق خط تصنيع جديد، وإنشاء مركز هندسة وتصميم في الهند، وزيادة الإنتاج والمكونات المصنوعة محليا. وتردد أن توسيع الأنشطة سيوفر من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف وظيفة في الهند.