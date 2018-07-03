«تسلا» تنتج 5000 سيارة في أسبوع

المصدر: دبي - سيد صالح

نجحت «تسلا موتورز» في إنتاج 5000 سيارة من موديل (3) للسيارات الكهربائية السيدان في أسبوع واحد، وهو حجم الإنتاج الذي أعلن عنه مؤسسها ورئيسها إيلون موسك قبل ساعات فقط من تحقيق هذا الإنجاز.

وذكرت وكالة «رويترز» أن موسك كان قد أرسل الأحد بريداً إلكترونياً إلى موظفي الشركة يخطرهم فيه بأن الشركة باتت على وشك بلوغ حجم إنتاج يقدر بعدد 5000 سيارة في الأسبوع، وحدد منتصف ليل الأحد لتحقيق هذا الهدف.

وأفادت «رويترز» نقلاً عن اثنين من العمال بمصنع الشركة في فريمونت بولاية كاليفورنيا الأميركية أن السيارة رقم 5000 من الموديل «3» التي تنتجها الشركة في غضون هذا الأسبوع قد اجتازت بالفعل أمس مرحلة فحص الجودة النهائي، أي بعد ساعات من الموعد الذي حدده موسك.

وأكدت «تسلا» على فحوى البريد الإلكتروني الذي أرسله موسك، بينما علق هذا الأخير قائلاً: «أعتقد بأننا الآن فقط قد صرنا شركة سيارات حقيقية».