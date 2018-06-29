«فولكسفاغن» تطور بطاريات المستقبل

المصدر: فولفسبورغ ــ البيان

تعتزم مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية، إقامة مصنع صغير لإنتاج البطاريات الصلبة، بالتعاون مع شريكتها الأميركية «كوانتم سكيب»، الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا.لتطوير بطاريات صلبة للسيارات الكهربائية، والتي يراها العلماء الخطوة التالية لزيادة مدى وأمان وسلامة السيارات الكهربائية.

وقررت «فولكسفاغن» دفع 100 مليون دولار لشراء حصة رئيسة من أسهم الشركة الأميركية، حيث أصبحت أكبر مسهم فيها حالياً. ويعود التعاون بين الشركتين إلى سنوات عديدة مضت.

وقال «جاجديب سينج» الرئيس التنفيذي لشركة «كوانتم سكيب»، إنهم يعتقدون «أن زيادة المدى وسرعة الشحن وتحسين عوامل الأمان في تكنولوجيا البطاريات الصلبة، ستكون عنصراً رئيساً في تطوير الجيل الجديد من السيارات الكهربائية».

من ناحيته، قال «توماس سيدران» مدير التخطيط في «فولكسفاغن»، إن المصنع الجديد لإنتاج البطاريات الصلبة، يمكن أن يقام في مدينة سالتسجيتر، بالقرب من مقر رئاسة المجموعة في مدينة فولفسبورغ الألمانية «وهذا أحد الخيارات التي نفكر فيها حالياً»، متوقعاً حسم القرار خلال عامين.