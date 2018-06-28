3 سيارات تيسلا من «الإمارات الإسلامي» لفائزي «كنوز»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي» أمس عن أسماء الفائزين الثلاثة بسيارات تيسلا في إطار حملته الترويجية لحساب التوفير «كنوز».

وتسلّم الفائزون في الحملة (طارق المطوع، ومديحة الحداد، وروفا إنانو) مفاتيح سيارات تيسلا من طراز S، وذلك خلال حفل أقيم في «دبي فستيفال سيتي» حضره عدد من المسؤولين في «الإمارات الإسلامي» بمن فيهم فريد الملا، رئيس إدارة الفروع وقنوات التوزيع في المصرف، وقدفور الفلاسي، رئيس المبيعات في المصرف.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثة بجوائز الحملة الترويجية الخاصة بحساب التوفير «كنوز»، والتي لاقت رواجاً كبيراً بين المتعاملين على مدار ثلاثة أشهر.

وانطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة مالية محلية رائدة، نحرص على المساهمة في تحقيق تطلعات أفراد المجتمع وخاصة الشباب منهم، ونواصل إطلاق مثل هذه الحملات الترويجية ضمن شريحة الخدمات المصرفية للأفراد بهدف ترسيخ ثقافة الادخار في مجتمع الإمارات فضلاً عن نشر السعادة بين المتعاملين».

ويعتبر حساب توفير «كنوز» الفائز بجائزة «أفضل حساب توفير لعام 2017» من «بانكر ميدل إيست»، أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها «الإمارات الإسلامي».