استدعاء 12 ألف سيارة في كوريا لعيوب فنية

المصدر: سيؤول - د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية، أن شركات صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز، واليابانيتين نيسان وميتسوبيشي، ستستدعي حوالي 12 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لإصلاح عيوب فنية فيها.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، القول إن «مرسيدس» ستستدعي 8929 سيارة من 25 طرازاً تم إنتاجها خلال الفترة من نوفمبر 2011 إلى ديسمبر 2016، وتحتوي على عيوب في الوسائد الهوائية، إلى جانب استدعاء 30 سيارة من طراز «دي 250 فور ماتيك»، بسبب وجود عيوب في أنابيب دورة زيت التبريد.

وقالت الوزارة إنه سيتم استدعاء 545 سيارة من طراز ميتسوبيشي أوتلاندر كروس أوفر، المنتجة في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر 2008، واستدعاء عدد من سيارات لانسر التي تم تصنيعها في الفترة ما بين نوفمبر 2008 وأكتوبر 2009، بسبب فتحة السقف المعطلة.

في الوقت نفسه، يمكن لأصحاب هذه السيارات الذين أصلحوا العيوب على حسابهم قبل صدور قرار الاستدعاء، الحصول على تعويض مالي من الشركات المنتجة.

في غضون ذلك، قالت الوزارة إنها حثت شركة هيونداي موتورز، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وشريكتها الشقيقة كيا موتورز، على توفير إصلاحات مجانية لثلاثة من طرازاتها، سورينتو وسبورتاج وتوكسون، التي تصدر مسحوقاً أبيض من فتحات التهوية.