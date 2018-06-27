الزم مسارك لتبقى آمناً

يأتي الانحراف المفاجئ في مقدمة الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية على مستوى الدولة حيث شكلت الوفيات الناتجة عنه 17.5% من إجمالي الوفيات في 2017. إذا كان عليك تغيير مسارك، تحقق من المرايا، تحقق من المنطقة العمياء، حافظ على سرعتك أو زدها قليلاً واستخدم إشارات المركبة قبل تغيير مسارك. تذكر أن الانحراف المفاجئ بالمركبة مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 1000 درهم و4 نقاط مرورية.

اقرأ أيضا :