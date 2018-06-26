كوريا تستثمر 2.3 مليار دولار في تطوير سيارات الهيدروجين

المصدر: سيئول - د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية أن كوريا الجنوبية تعتزم استثمار 6. 2 تريليون وون (34. 2 مليار دولار) بحلول 2022 لتطوير السيارات التي تعمل بالوقود الهيدروجيني والبنية التحتية ذات الصلة، مما سيزيد من مبيعات السيارات الصديقة للبيئة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها تهدف إلى توفير نحو 16 ألف سيارة هيدروجين و310 من محطات الشحن لهذه السيارات في أنحاء البلاد بحلول 2022 لمعالجة مشاكل تلوث الهواء وتشجيع الجيل القادم من السيارات.

وكانت شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية قد طرحت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود، لكن الطلب عليها لا يزال ضعيفًا في السوق المحلية.

ونقلت وكالة «يونهاب» عن وزير التجارة والصناعة بايك أون جيو قوله خلال اجتماع: «تمتلك كوريا الجنوبية إمكانات كبيرة للمضي قدماً في سوق المركبات الصديقة للبيئة، ولكن لم تكن هناك سياسة شاملة لمركبات الهيدروجين وبنية تحتية للشحن على الصعيد الوطني».