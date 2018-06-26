تويوتا تدعم السيارات من دون سائق

المصدر: طوكيو - وكالات

أعلن معهد أبحاث تويوتا أنه سيتبرع بمبلغ 100.000 دولار إلى مركز رؤية الكمبيوتر لمواصلة تطوير منصة CARLA الخاصة بمحاكاة القيادة الذاتية بدون سائق.

ووفقا لموقع cnet الأميركي ستستخدم هذه الأموال المقدمة من تويوتا لتنمية فريق الهندسة وتحسين جهاز المحاكاة، وقال الدكتور أنطونيو لوبيز، المسؤول عن المشروع في بيان:

«لقد طورت كارلا لإضفاء طابع ديمقراطي على الأبحاث المتعلقة بالقيادة الآلية، ودعم تدريب واختبار سائقي الذكاء الاصطناعي خارج حدود العالم الحقيقي، ومن الواضح أننا نحتاج إلى مواصلة العمل للسماح لكارلا بالوصول إلى مرحلة النضج الكامل، وهذا هو السبب في أن الرعاية المقدمة من تويوتا قيمة للغاية».