" الكابتنات " يواكب قيادة المرأة السعودية للسيارات

المصدر: البيان الإلكتروني

مع إشراقة شمس اليوم التاريخي الذي شهد بدء تفعيل مرسوم السماح للنساء بالقيادة في السعودية ، كشفت شركة " كريم " عن فريقها الجديد من الكابتنات.

وستبدأ السائقات، اللواتي يُعرَفن بمُسمّى " الكابتنات "، بالعمل مع كريم ابتداءً من اليوم بالمدن الثلاث الكبرى (الرياض، وجدة، والدمام) في المرحلة الأولى، على أن تُوسّع الخدمة لتشمل جميع المدن خلال وقتٍ قصير.

ورحب مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي لكريم، بالنساء الرائدات ، معتبرا أنهن ستشكّلن إضافةً حقيقية لفريق كريم.

وفي الوقت الذي توفر فيه الشركة من 60 إلى 70 فرصة عمل شهريا في جميع المدن تسعى على المدى الطويل لتسجيل 20 ألف امرأة على مستوى المنطقة بحلول العام 2020.

ومن جانبه، أكد الدكتورعبد الله إلياس، المدير العام لكريم في السعودية، بأن شركة كريم "حرصت على فتح أبوابها للكابتنات، ودعوتهن للتسجيل مع كريم والحصول على فرصة تدريبٍ أولي، عقب صدور إعلان السماح للنساء بالقيادة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح انه كانت هناك استجابة رائعة حيث سجّل ما يقارب 2000 امرأة في جلساتٍ تدريبيةٍ أدارتها فرق العمليات، والسلامة، والتكنولوجيا في كريم.

وأضاف عبد الله إلياس: "بالنسبة للمرأة، فإن القيادة مع كريم تمنحك الفرصة لتكوني أنت ربّة عملك، وأن تكسبي دخلًا إضافيًا، وأن تعملي بالساعات التي ترغبين بها أنت، ولهذا كانت الجهود موّجهة بصورةٍ خاصة للأمهات العاملات. وتعمل النساء مع كريم حاليًا في مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة. ورحّبت كريم حتى اللحظة بما يزيد عن 2000 امرأة في السعودية مع اقتراب تاريخ بدء العمل بالمرسوم. واليوم، فإننا سعداء للغاية بانضمام الكابتنات الجديدات في فريق كريم."