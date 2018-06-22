تيسلا تنتج أول سيارة كهربائية بمحرّك مزدوج

المصدر: واشنطن - د ب ا

قال «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا» إن الشركة احتاجت 3 أسابيع لكي تقيم خط تجميع جديداً بالكامل للسيارة «موديل 3».

حيث بدأت إنتاج أول سيارة ذات محرك مزدوج من هذا الطراز.

يمكن للنسخة الجديدة ذات الأداء المرتفع من هذا الطراز والتي تعمل بنظام الدفع الرباعي الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثوان فقط. وهناك نسخة أخرى من طراز «موديل3» تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 5ر4 ثوان.

في حين تصل السرعة القصوى لهذه النسخة من السيارة إلى 140 ميلاً في الساعة. أما السيارة الجديدة ذات الأداء المرتفع فتصل سرعتها القصوى إلى 155 ميلاً في الساعة. ويصل مدى النسختين إلى 310 أميال قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «تيسلا» خطة لتسريح 9% من عمالها دون تأثير على خطة إنتاج الطراز «موديل 3» بهدف الوصول إلى مرحلة تحقيق أرباح حيث لم تحقق الشركة الأميركية أي أرباح صافية منذ إنشائها قبل حوالي 15 عاما.

كان «إيلون ماسك»،مؤسس ورئيس الشركة، قد أعلن الأسبوع الماضي اعتزام الشركة تسريح حوالي 9% من عمالها «بسبب الحاجة إلى خفض النفقات وتحقيق أرباح».