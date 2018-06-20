«تيسلا» تخطط لتسريح 500 عامل

المصدر: سان فرانسيسكو ـ د ب ا

أبلغت شركة صناعة السيارات الكهربائية «تيسلا» سلطات ولاية كاليفورنيا الأميركية رسمياً بخطتها لتسريح حوالي 500 عامل في منشآتها بالولاية، كجزء من خطة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك للوصول بالشركة إلى مرحلة الربحية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، أن الشركة وجهت رسائل إلى حكومة الولاية والمسؤولين المحليين المعنيين بالملف تعلن فيها اعتزامها الاستغناء عن 420 عاملاً على الأقل في مدينة فيرمونت.

كان إيلون ماسك، مؤسس ورئيس الشركة، قد أعلن الأسبوع الماضي اعتزام الشركة تسريح حوالي 9% من عمالها «بسبب الحاجة إلى خفض النفقات وتحقيق أرباح». ووصف «ماسك» الموقف بأنه إعادة هيكلة «صعبة لكنها ضرورية» في مختلف قطاعات الشركة. وكان إجمالي عدد عمال الشركة في نهاية العام الماضي 37543 عاملاً.