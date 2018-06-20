احتجاز رئيس «أودي» يسبب أزمة قيادة

المصدر: ميونيخ ـ رويترز

قالت مصادر مطلعة أمس إن المسؤولين في فولكسفاغن واصلوا لليوم الثاني اجتماعات جرت الدعوة إليها على عجل لبحث أزمة القيادة التي فجرها إلقاء القبض على رئيس علامة أودي.

وفشلت المفاوضات بين مجلسي فولكسفاغن وأودي التي استمرت لساعات في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع أنباء إلقاء السلطات الألمانية القبض على روبرت شتادلر في إطار التحقيق في فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات.

وجدد القبض على شتادلر (55 عاما) الأزمة في فولكسفاغن وأثار تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كانت الشركة فعلت ما ينبغي عليها لإصلاح الوضع بعد ثلاث سنوات من إقرارها بالغش في اختبارات انبعاثات محركات الديزل في الولايات المتحدة.