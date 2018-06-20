«هيونداي» تطور قطارات للمنحنيات

المصدر: سول - د ب أ

أعلنت شركة صناعة القطارات «هيونداي روتيم» التابعة لمجموعة «هيونداي موتور جروب» الكورية الجنوبية العملاقة أنها تطور حالياً نظام قطار قادر على عبور المنحنيات الحادة ومنخفض التكلفة.

وذكرت الشركة في بيان أن القطار الذي تم تطويره على مدى السنوات الخمس الماضية قادر على الدوران في دائرة نصف قطرها 15 متراً وهو ما يعد تحسناً كبيراً مقارنة بنظم القطارات الحالية التي لا تستطيع الدوران في دائرة يقل نصف قطرها عن 25 متراً.

وقال متحدث باسم الشركة إن «النظام الجديد سيستخدم بشكل أساسي في الضواحي القريبة من العاصمة سول والمدن الصغيرة إذا ما قررت الحكومات الإقليمية إقامة شبكات خطوط ترام في هذه المدن».