فضيحة توقف رئيس «أودي»

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لتصنيع السيارات الشركة الأم لـ«أودي» للسيارات الفاخرة بأنه جرى توقيف الرئيس التنفيذي لـ"أودي" روبرت شتادلر على خلفية فضيحة التلاعب في انبعاثات الغازات.

يأتي هذا بعد أسبوع من مداهمة مقر الإقامة الخاص بشتادلر بحثاً عن أدلة تدعم التحقيق الذي يشمل اتهامات بالاحتيال وتقديم شهادات مزورة بطريقة غير مباشرة.

ويقول الادعاء إن أودي باعت ما لا يقل عن 210 آلاف سيارة بمحركات ديزل مزودة ببرامج تلاعب في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بداية من العام 2009. ويحقق الادعاء في مزاعم احتيال والترويج لمنتجات بطريقة غير قانونية منذ العام الماضي.